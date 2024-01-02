Маск сделал вселяющее страх предсказание на 2024 год
Илон Маск: 2024 год станет ещё безумнее, чем предыдущие
Американский бизнесмен Илон Маск. Обложка © Getty Images for The New York Times / Slaven Vlasic
Наступивший 2024 год станет наиболее "безумным", чем предыдущие. Такой прогноз сделал американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla, а также владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск.
Таким образом бизнесмен ответил на просьбу пользователя рассказать, на какой рассчитывать год после "четырёх лет сумасшествия".
"Мой прогноз: 2024-й будет ещё более безумным", — считает Маск.
А ранее Маск в двух словах объяснил секрет успешного ведения войны. Миллиардер заявил, что в любом продолжительном конфликте победу одерживает та страна, которая может производить боеприпасы в крупных масштабах, прикладывая минимальные усилия.