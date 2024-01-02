Регион

Уведомления отключены

1 января, 23:01

Маск сделал вселяющее страх предсказание на 2024 год

Илон Маск: 2024 год станет ещё безумнее, чем предыдущие

Американский бизнесмен Илон Маск. Обложка © Getty Images for The New York Times / Slaven Vlasic

Американский бизнесмен Илон Маск. Обложка © Getty Images for The New York Times / Slaven Vlasic

Наступивший 2024 год станет наиболее "безумным", чем предыдущие. Такой прогноз сделал американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla, а также владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск.

Таким образом бизнесмен ответил на просьбу пользователя рассказать, на какой рассчитывать год после "четырёх лет сумасшествия".

"Мой прогноз: 2024-й будет ещё более безумным", — считает Маск.

Вскрылось предсказание Жириновского о выборах президента США в 2024 году
Вскрылось предсказание Жириновского о выборах президента США в 2024 году

А ранее Маск в двух словах объяснил секрет успешного ведения войны. Миллиардер заявил, что в любом продолжительном конфликте победу одерживает та страна, которая может производить боеприпасы в крупных масштабах, прикладывая минимальные усилия.

Оксана Попова
  • Новости
  • Илон Маск
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров