Маск сделал вселяющее страх предсказание на 2024 год

Наступивший 2024 год станет наиболее "безумным", чем предыдущие. Такой прогноз сделал американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla, а также владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск.

Таким образом бизнесмен ответил на просьбу пользователя рассказать, на какой рассчитывать год после "четырёх лет сумасшествия".

"Мой прогноз: 2024-й будет ещё более безумным", — считает Маск.