Маск в двух словах объяснил секрет успешного ведения войны

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в любом продолжительном конфликте победу одерживает та страна, которая может производить боеприпасы в крупных масштабах, прикладывая минимальные усилия. Такое мнение основатель SpaceX выразил, комментируя сообщение бизнесмена Дэвида Сакса.

"Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — написал Маск на своей странице в X.

До того Сакс говорил об этом, когда комментировал сообщение о том, что программа производства американских самолётов-истребителей F-35 стала провальной из-за проблем с поставками комплектующих, а также медленных темпов производства и дорогих деталей.