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25 декабря, 10:15

Маск в двух словах объяснил секрет успешного ведения войны

Илон Маск назвал экономическую мощь основой для успешного ведения войны

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в любом продолжительном конфликте победу одерживает та страна, которая может производить боеприпасы в крупных масштабах, прикладывая минимальные усилия. Такое мнение основатель SpaceX выразил, комментируя сообщение бизнесмена Дэвида Сакса.

"Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны", — написал Маск на своей странице в X.

До того Сакс говорил об этом, когда комментировал сообщение о том, что программа производства американских самолётов-истребителей F-35 стала провальной из-за проблем с поставками комплектующих, а также медленных темпов производства и дорогих деталей.

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Ранее Маск допустил, что человек является единственным живым организмом с сознанием во Вселенной. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного доказательства существования инопланетян.

Обложка ©

Getty Images

Александра Мышляева
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