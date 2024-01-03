"Самая большая проблема": Маск предупредил человечество об опасности

Настоящей угрозой для всего человечества является демографический коллапс. Такое мнение высказал американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla, а также владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск.

"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс", — так он прокомментировал заявление пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в ряде стран.

А ранее Маск сделал вселяющее страх предсказание на 2024 год. По его мнению, этот год будет более "безумным", чем предыдущие. Таким образом бизнесмен ответил на просьбу пользователя рассказать, на какой рассчитывать год после "четырёх лет сумасшествия".