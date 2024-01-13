Маск назвал полным беспределом смерть американского журналиста Лиры на Украине

Американский миллиардер и гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск был возмущён новостью о том, что журналист Гонсало Лира умер, находясь в заключении на Украине, имея при этом гражданство сразу двух стран: США и Чили.

"Это полный беспредел", — написал он в соцсети X, комментируя публикацию американского бизнесмена Дэвида Сакса.

Предприниматель обвинил администрацию Белого дома в том, что она "и пальцем не пошевелила", хотя для вызволения Лиры из украинской тюрьмы было достаточно одного звонка. Как отметил Маск, то, что американца убили в тюрьме, "разоблачает бандитский и лишённый ориентиров режим", установившийся на Украине.

Как уже рассказывал Лайф, в прошлом году стало известно, что СБУ задержала некоего иностранного блогера, который выступал за ВС России и "занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". Им оказался американец Гонсало Лира, против которого возбудили уголовное дело. Кстати, проблемы с Киевом у него начались ещё в 2022 году.

К поискам блогера тогда подключился даже чилийский МИД. Спустя некоторое время он сам вышел на связь. При этом в декабре 2023 года Комитет защиты журналистов отказался комментировать ситуацию. Там отметили, что Лира не является журналистом, поэтому не подпадает под защиту страны. При этом Такер Карлсон заметил, что администрация президента США Джо Байдена позволяла всему этому происходить, потому что её на самом деле устраивает такое отношение к свободе слова.