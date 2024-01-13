У американского блогера Гонсало Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме, была тяжёлая пневмония, однако его проблемы со здоровьем не приняли во внимание. Журналист Алекс Рубинштейн опубликовал в соцсети X (экс-Twitter) записку блогера, полученную 4 января — незадолго до его смерти.

"У меня была двусторонняя пневмония (оба лёгких), а также пневмоторакс и тяжёлый случай отёка. Всё началось в середине октября, но в тюрьме это проигнорировали", — поделился Лира.

По его словам, медики подтвердили пневмонию только на слушании 22 декабря. После этого ему должны были провести процедуру для уменьшения отёка в лёгких, из-за чего у мужчины начиналась сильная одышка вплоть до потери сознания после минимальной активности.

Рубинштейн привёл и слова отца умершего блогера, добивавшегося, чтобы сыну была оказана необходимая врачебная помощь. Тот возлагает ответственность за трагедию на "диктатора Зеленского" и потворствующего ему "дряхлого американского президента Джо Байдена".

"Я не могу смириться с тем, как умер мой сын. Его пытали, вымогали, держали без связи с внешним миром в течение 8 месяцев и 11 дней, и посольство США ничего не сделало, чтобы помочь моему сыну", — написал безутешный пожилой человек.