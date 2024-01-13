Скончавшийся в украинской тюрьме блогер написал жуткое письмо незадолго до смерти
Журналист Рубинштейн: Умерший на Украине американец Лира жаловался на врачей
У американского блогера Гонсало Лиры, скончавшегося в украинской тюрьме, была тяжёлая пневмония, однако его проблемы со здоровьем не приняли во внимание. Журналист Алекс Рубинштейн опубликовал в соцсети X (экс-Twitter) записку блогера, полученную 4 января — незадолго до его смерти.
"У меня была двусторонняя пневмония (оба лёгких), а также пневмоторакс и тяжёлый случай отёка. Всё началось в середине октября, но в тюрьме это проигнорировали", — поделился Лира.
По его словам, медики подтвердили пневмонию только на слушании 22 декабря. После этого ему должны были провести процедуру для уменьшения отёка в лёгких, из-за чего у мужчины начиналась сильная одышка вплоть до потери сознания после минимальной активности.
Рубинштейн привёл и слова отца умершего блогера, добивавшегося, чтобы сыну была оказана необходимая врачебная помощь. Тот возлагает ответственность за трагедию на "диктатора Зеленского" и потворствующего ему "дряхлого американского президента Джо Байдена".
"Я не могу смириться с тем, как умер мой сын. Его пытали, вымогали, держали без связи с внешним миром в течение 8 месяцев и 11 дней, и посольство США ничего не сделало, чтобы помочь моему сыну", — написал безутешный пожилой человек.
Напомним, Гонсало Лира был задержан в мае 2023 года, о чём сообщала СБУ. По данным украинской стороны, он поддерживал Россию и "занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". Против него было возбуждено уголовное дело, блогера заключили под стражу. СБУ объяснила арест оправданием Лирой СВО. В декабре прошлого года находящийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов отказался комментировать ситуацию с задержанным СБУ Лирой, потому что он не является журналистом и не подпадает под защиту. Журналист Такер Карлсон замечал, что администрация президента США Джо Байдена позволяет всему этому происходить и всех на самом деле устраивает такое отношение к свободе слова.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Free Gonzalo Lira