В США отказались защитить от СБУ американского блогера, из-за пыток которого поднял шумиху Маск

Находящийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов отказался комментировать ситуацию с задержанным СБУ американцем Гонсало Лирой. Там отметили, что он не является журналистом, поэтому не попадает под защиту, хотя в США заметили, что есть ещё одна причина.

"Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе организации.

Там уточнили, что в региональной программе, отвечающий за регион, в который входит Украина, заявили, что это потому, что его деятельность не является журналистикой.

Американский телеведущий Такер Карлсон, выложив эпизод своего шоу, в котором рассказывает о Лире, написал, что он подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за "преступление", состоящее в критике Владимира Зеленского. По словам журналиста, власти США не препятствуют этому, потому что хотят такие же порядки у себя в стране, из администрации президента Джо Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в Штатах.