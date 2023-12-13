В США отказались защитить от СБУ американского блогера, из-за пыток которого поднял шумиху Маск
Комитет защиты журналистов США отказался оценивать пытки Гонсало Лиры на Украине
Гонсало Лира. Обложка © Wikipedia / Gonzalo Lira
Находящийся в Нью-Йорке комитет защиты журналистов отказался комментировать ситуацию с задержанным СБУ американцем Гонсало Лирой. Там отметили, что он не является журналистом, поэтому не попадает под защиту, хотя в США заметили, что есть ещё одна причина.
"Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов", — заявили РИА "Новости" в пресс-службе организации.
Там уточнили, что в региональной программе, отвечающий за регион, в который входит Украина, заявили, что это потому, что его деятельность не является журналистикой.
Американский телеведущий Такер Карлсон, выложив эпизод своего шоу, в котором рассказывает о Лире, написал, что он подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за "преступление", состоящее в критике Владимира Зеленского. По словам журналиста, власти США не препятствуют этому, потому что хотят такие же порядки у себя в стране, из администрации президента Джо Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в Штатах.
Напомним, в мае СБУ сообщила о задержании некоего иностранного блогера, поддерживающего ВС России и "занимавшегося дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". Речь шла тогда именно об уроженце Калифорнии Гонсало Лире. Против него было возбуждено уголовное дело, блогера заключили под стражу. При этом весной 2022 года он уже имел проблемы с киевским режимом из-за своей политической позиции. Тогда к поискам даже подключился МИД Чили, поскольку Лира является гражданином этой страны. Однако позже блогер сам вышел на связь.