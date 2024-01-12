В украинской тюрьме после пыток умер американский журналист, которого защищал Илон Маск

В украинской тюрьме скончался американский журналист и блогер Гонсало Лира, которого задержали весной прошлого года и жестоко пытали. Об этом сообщили популярный американский телеведущий Такер Карлсон и журналист-расследователь Кит Кларенберг на личной странице в соцсети X.

"Гонсало Лира мёртв. Это подтвердила его семья. Я не соглашался с ним практически во всём. Но он не должен был умереть в украинской тюрьме", — написал Кларенберг, подтвердив, что Лиру пытали в тюрьме и у него были проблемы со здоровьем.

А Такер Карлсон напомнил о том, что такой трагический исход ещё несколько месяцев назад предсказывал отец погибшего (Гонсало Лира – старший). Он в очередной раз раскритиковал президента США Джо Байдена за отказ добиться освобождения американского гражданина. Отец погибшего возложил ответственность за его смерть на "диктатора Зеленского".

"Гонсало Лира – старший сообщил, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за критику правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был американским гражданином, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки", — говорится в публикации Карлсона в соцсети X.