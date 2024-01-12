В украинской тюрьме после пыток умер американский журналист, которого защищал Илон Маск
В США сообщили, что в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лира
Американский блогер Гонсало Лира. Обложка © X / ZentraleV
В украинской тюрьме скончался американский журналист и блогер Гонсало Лира, которого задержали весной прошлого года и жестоко пытали. Об этом сообщили популярный американский телеведущий Такер Карлсон и журналист-расследователь Кит Кларенберг на личной странице в соцсети X.
"Гонсало Лира мёртв. Это подтвердила его семья. Я не соглашался с ним практически во всём. Но он не должен был умереть в украинской тюрьме", — написал Кларенберг, подтвердив, что Лиру пытали в тюрьме и у него были проблемы со здоровьем.
А Такер Карлсон напомнил о том, что такой трагический исход ещё несколько месяцев назад предсказывал отец погибшего (Гонсало Лира – старший). Он в очередной раз раскритиковал президента США Джо Байдена за отказ добиться освобождения американского гражданина. Отец погибшего возложил ответственность за его смерть на "диктатора Зеленского".
"Гонсало Лира – старший сообщил, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за критику правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был американским гражданином, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки", — говорится в публикации Карлсона в соцсети X.
Напомним, в мае СБУ сообщила о задержании некоего иностранного блогера, поддерживающего ВС России и "занимавшегося дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". Речь шла тогда именно об уроженце Калифорнии Гонсало Лире. Против него было возбуждено уголовное дело, блогера заключили под стражу. При этом весной 2022 года он уже имел проблемы с киевским режимом из-за своей политической позиции. Тогда к поискам даже подключился МИД Чили, поскольку Лира является гражданином этой страны. Однако позже блогер сам вышел на связь. В декабре прошлого года находящийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов отказался комментировать ситуацию с задержанным СБУ Лирой. Там отметили, что он не является журналистом, поэтому не попадает под защиту. При этом Такер Карлсон заметил, что администрация президента США Джо Байдена позволяла всему этому происходить, потому что их на самом деле устраивает такое отношение к свободе слова.