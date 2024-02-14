Маск призвал ввести тест на умственные способности для президента США
Маск: Тест на умственные способности для президента США должен стать обязательным
Президент США Джо Байден должен обязательно пройти когнитивный тест, заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.
Таким образом миллиардер ответил одному из пользователей, который предположил, что нежелание Белого дома устраивать тест на проверку умственных способностей Байдена равносильно его провалу.
"Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик", — пояснил Маск.
Ранее Life.ru писал, что расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов главой Соединённых Штатов Джо Байденом завершено. После этого Байден выразил своё возмущение в связи с тем, что в отчёте спецпрокурора о ненадлежащем хранении секретных документов говорится о плохом здоровье главы государства.
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