Маск поддержал высказывание Такера Карлсона о помощи Украине
Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение журналиста Такера Карлсона о помощи Украине. Бизнесмен репостнул его публикацию, в которой тот указывал на совсем недемократичную политику Киева: отмену выборов и смерть блогера Гонсало Лиры.
"Это требует пристального внимания", — написал Маск в X.
Ранее Такер Карлсон полностью исключил возможность победы Украины над Россией. По словам журналиста, это невозможно даже при многомиллиардном спонсировании со стороны Запада, что, к слову, только множит число жертв и способствует деградации экономик союзников Незалежной.
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