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13 февраля, 09:14

Маск поддержал высказывание Такера Карлсона о помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение журналиста Такера Карлсона о помощи Украине. Бизнесмен репостнул его публикацию, в которой тот указывал на совсем недемократичную политику Киева: отмену выборов и смерть блогера Гонсало Лиры.

"Это требует пристального внимания", — написал Маск в X.

Маск заявил, что Киеву в противостоянии с Россией не помогут ни деньги, ни время
Маск заявил, что Киеву в противостоянии с Россией не помогут ни деньги, ни время

Ранее Такер Карлсон полностью исключил возможность победы Украины над Россией. По словам журналиста, это невозможно даже при многомиллиардном спонсировании со стороны Запада, что, к слову, только множит число жертв и способствует деградации экономик союзников Незалежной.

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Getty Images / Alex Wong

Матвей Константинов
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