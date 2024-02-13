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13 февраля, 00:50

Маск заявил, что Киеву в противостоянии с Россией не помогут ни деньги, ни время

Украине в противостоянии с Россией не поможет ни время, ни выделение новых средств от зарубежных партнёров. Об этом сообщил миллиардер Илон Маск в ходе дискуссии в соцсети Х.

"Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", — сказал Маск.

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Ранее сенатор от штата Юта Майк Ли выступил в верхней палате Конгресса США с продолжительной речью о законопроекте, который предусматривает выделение Киеву ещё 60 миллиардов долларов. Политик резко осудил эту идею, посвятив доказательству своего мнения почти четыре часа.

Обложка ©

ТАСС / Collin Xavier / Image Press Agency

Оксана Попова
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