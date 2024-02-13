Маск заявил, что Киеву в противостоянии с Россией не помогут ни деньги, ни время

Украине в противостоянии с Россией не поможет ни время, ни выделение новых средств от зарубежных партнёров. Об этом сообщил миллиардер Илон Маск в ходе дискуссии в соцсети Х.

"Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", — сказал Маск.