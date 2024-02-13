"Это сумасшествие": Маск возмутился бомбой замедленного действия Байдена для Трампа

Американский миллиардер Илон Маск высказался о бомбе замедленного действия для следующего президента США в виде законопроекта о помощи Украине. По мнению бизнесмена, обсуждаемая Сенатом инициатива — настоящее сумасшествие.

Так предприниматель прокомментировал пост республиканца Джеймса Дэвида Вэнса, который призвал заблокировать рассмотрение документа в верхней палате Конгресса. Если законопроект будет принят, а к власти вновь придёт Дональд Трамп, новый президент может столкнуться с импичментом за нарушение бюджетного законодательства в случае попыток урегулировать украинский конфликт путём прекращения спонсирования Киева, написал сенатор от штата Огайо.