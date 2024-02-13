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12 февраля, 22:13

"Это сумасшествие": Маск возмутился бомбой замедленного действия Байдена для Трампа

Маск назвал сумасшедшим законопроект о помощи Киеву, грозящий Трампу импичментом

Американский миллиардер Илон Маск высказался о бомбе замедленного действия для следующего президента США в виде законопроекта о помощи Украине. По мнению бизнесмена, обсуждаемая Сенатом инициатива — настоящее сумасшествие.

Так предприниматель прокомментировал пост республиканца Джеймса Дэвида Вэнса, который призвал заблокировать рассмотрение документа в верхней палате Конгресса. Если законопроект будет принят, а к власти вновь придёт Дональд Трамп, новый президент может столкнуться с импичментом за нарушение бюджетного законодательства в случае попыток урегулировать украинский конфликт путём прекращения спонсирования Киева, написал сенатор от штата Огайо.

"Это сумасшествие", — отреагировал на публикацию Маск.

Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании
Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю на процедурном голосовании

Между тем в Киеве забили тревогу из-за интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Беседа политика с журналистом может оставить Украину без западной помощи, считают в офисе Владимира Зеленского.

Обложка ©

Getty Images / Chesnot

Илья Пушкарев
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