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10 февраля, 19:33

Советник Орбана назвал ошибкой нежелание Запада начать переговоры с Россией

Нежелание лидеров западных стран начать переговоры с Российской Федерацией является ошибкой. Об этом заявил Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Мы должны говорить с россиянами и начать переговоры. Главы западных государств и правительств отказываются это делать. Они не хотят говорить с Москвой. На наш взгляд, это ошибка", — указал он в интервью Exxpress.

По мнению политика, для начала нужно заняться восстановлением каналов связи, добиться режима прекращения огня, а затем приступать к сложной и длительной дипломатической работе. Также Орбан отметил, что необходимо установить новое долгосрочное соглашение между США, Европой и Россией, которое будет затрагивать и Украину.

"Запад продолжает её [войну] разжигать. Мы не считаем это хорошей идеей, потому что такой путь приведёт либо к краху украинской армии, либо к эскалации, которая приведёт к третьей мировой войне", — считает советник премьер-министра Венгрии.

В то же время Орбан заверил, что Будапешт пытается склонить Брюссель и своих союзников к возвращению за стол переговоров.

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Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна регулярно подвергается атакам за свою приверженность к переговорам по Украине. Он убеждён, что многие европейские страны также хотят завершения этого конфликта.

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Владимир Озеров
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