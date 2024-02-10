Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку 10 февраля, 17:12 Каталин Новак. Обложка © wikipedia.org

Президент Венгрии Каталин Новак добровольно покинула пост главы государства, на котором находилась с 10 марта 2022 года. Причиной такого решения стал скандал с помилованием фигуранта дела о педофилии. О своём уходе политик объявила на местном телеканале М1.

"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", — заявила Новак.

Она назвала ошибкой своё решение удовлетворить прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, который покрывал преступления своего руководителя в отношении детей. Оппозиция призвала Новак подать в отставку после общественного резонанса.

Ранее сообщалось, что советник главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. По данным Bloomberg, политик сыграла одну из ключевых ролей в разработке принятых Штатами антироссийских мер, куда вошли санкции, заморозка активов и потолок цен на нефть. Её будущее место работы не указывается.

Авторы Татьяна Миссуми