Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку

"Принцип взаимности": В МИД РФ подтвердили разрыв договоров аренды с Посольством Украины

Группа из 36 украинских военных сдалась в плен Армии России

Захарова предупредила о жёстком ответе при покушении на российские активы

"Звучит как анекдот": Захарова высмеяла генсека ООН за отказ от просмотра интервью Путина Карлсону

Трёх раненых мужчин вывезли из-под обстрела ВСУ в Белгородской области

Два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Шойгу в ходе поездки в Удмуртию приказал защитить критическую инфраструктуру

Бойцы ВС РФ уничтожили под Купянском американскую гаубицу М119

Три украинских беспилотника нейтрализованы над Брянской областью

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку

10 февраля, 17:12
Каталин Новак. Обложка © wikipedia.org

Каталин Новак. Обложка © wikipedia.org

Президент Венгрии Каталин Новак добровольно покинула пост главы государства, на котором находилась с 10 марта 2022 года. Причиной такого решения стал скандал с помилованием фигуранта дела о педофилии. О своём уходе политик объявила на местном телеканале М1.

"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", заявила Новак.

Она назвала ошибкой своё решение удовлетворить прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, который покрывал преступления своего руководителя в отношении детей. Оппозиция призвала Новак подать в отставку после общественного резонанса.

Разозливший лидеров стран ЕС глава Евросовета передумал баллотироваться в Европарламент
Разозливший лидеров стран ЕС глава Евросовета передумал баллотироваться в Европарламент

Ранее сообщалось, что советник главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. По данным Bloomberg, политик сыграла одну из ключевых ролей в разработке принятых Штатами антироссийских мер, куда вошли санкции, заморозка активов и потолок цен на нефть. Её будущее место работы не указывается.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!