Один из авторов потолка цен на нефть и санкций против России покидает пост
Bloomberg: Один из главных авторов антироссийских санкций США уходит в отставку
Элизабет Розенберг. Обложка © ТАСС / picture alliance / Consolidated / Rod Lamkey – CNP
Советница главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. Как пишет Bloomberg, она сыграла одну из ключевых ролей в разработке принятых Штатами антироссийских мер — санкций, заморозки активов и потолка цен на нефть. Её будущее место работы не указывается.
"Элизабет Розенберг, чиновник министерства финансов, занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор", — говорится в публикации.
Розенберг входила в группу американских официальных лиц, разработавших "экономический ответ" на начатую Россией спецоперацию на Украине. Замминистра финансов США Уолли Адеймо называл чиновницу "незаменимым советником" с первого дня её работы в администрации.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что уже завтра, 3 февраля, Еврокомиссия начнёт обсуждать новый пакет санкций против России. Ожидается, что ЕС в том числе попытается закрыть лазейки для обхода ограничений, особенно касающихся продукции двойного назначения.