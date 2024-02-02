Один из авторов потолка цен на нефть и санкций против России покидает пост

Советница главы Минфина США Элизабет Розенберг уходит в отставку. Как пишет Bloomberg, она сыграла одну из ключевых ролей в разработке принятых Штатами антироссийских мер — санкций, заморозки активов и потолка цен на нефть. Её будущее место работы не указывается.

"Элизабет Розенберг, чиновник министерства финансов, занимающаяся санкциями и политикой в области финансовых преступлений, уходит в частный сектор", — говорится в публикации.

Розенберг входила в группу американских официальных лиц, разработавших "экономический ответ" на начатую Россией спецоперацию на Украине. Замминистра финансов США Уолли Адеймо называл чиновницу "незаменимым советником" с первого дня её работы в администрации.