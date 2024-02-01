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1 февраля, 01:38

СМИ раскрыли дату начала обсуждения в Европе новых антироссийских санкций

Reuters: Еврокомиссия 3 февраля начнёт обсуждать новые санкции против РФ

Еврокомиссия 3 февраля начнёт обсуждения касаемо деталей 13-го пакета санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Встречи со странами-членами ЕС будут носить неофициальный характер, уточняет агентство. Они станут последним шагом перед тем, как новые меры будут вынесены для обсуждения и голосования в Евросовете.

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В частности, государства могут закрыть лазейки для обхода рестрикций, в особенности в отношении продукции, которую можно "использовать на поле боя". Также будут расширены чёрные списки физических и юридических лиц.

А ранее послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ для помощи Украине. Средства планируется направить на восстановление страны.

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Unsplash / Maximalfocus

Артур Лапсаков
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