СМИ раскрыли дату начала обсуждения в Европе новых антироссийских санкций
Reuters: Еврокомиссия 3 февраля начнёт обсуждать новые санкции против РФ
Еврокомиссия 3 февраля начнёт обсуждения касаемо деталей 13-го пакета санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.
Встречи со странами-членами ЕС будут носить неофициальный характер, уточняет агентство. Они станут последним шагом перед тем, как новые меры будут вынесены для обсуждения и голосования в Евросовете.
В частности, государства могут закрыть лазейки для обхода рестрикций, в особенности в отношении продукции, которую можно "использовать на поле боя". Также будут расширены чёрные списки физических и юридических лиц.
А ранее послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ для помощи Украине. Средства планируется направить на восстановление страны.
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