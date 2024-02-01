СМИ раскрыли дату начала обсуждения в Европе новых антироссийских санкций

Еврокомиссия 3 февраля начнёт обсуждения касаемо деталей 13-го пакета санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Встречи со странами-членами ЕС будут носить неофициальный характер, уточняет агентство. Они станут последним шагом перед тем, как новые меры будут вынесены для обсуждения и голосования в Евросовете.