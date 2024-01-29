Послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ для помощи Украине

Послы Евросоюза поддержали предложение об использовании доходов от замороженных российских активов. Средства будут переданы Украине и направлены на восстановление страны.

Итогами обсуждения этого вопроса в соцсети X поделилось бельгийское председательство в Совете ЕС. Встреча дипломатов состоялась в понедельник.

"Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины", — гласит сообщение.