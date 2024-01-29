Регион

Уведомления отключены

29 января, 19:53

Послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ для помощи Украине

Послы Евросоюза поддержали предложение об использовании доходов от замороженных российских активов. Средства будут переданы Украине и направлены на восстановление страны.

Итогами обсуждения этого вопроса в соцсети X поделилось бельгийское председательство в Совете ЕС. Встреча дипломатов состоялась в понедельник.

"Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины", — гласит сообщение.

Бельгия отправит Украине сотни миллионов евро, заработанных на активах России
Бельгия отправит Украине сотни миллионов евро, заработанных на активах России

МИД России неоднократно напоминал Западу, что использование замороженных активов нарушает основополагающие принципы и нормы международного права. Конфискация прибыли от финансов тоже ударит по экономической стабильности ЕС, предупредили ранее в Италии.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров