Послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ для помощи Украине
Послы Евросоюза поддержали предложение об использовании доходов от замороженных российских активов. Средства будут переданы Украине и направлены на восстановление страны.
Итогами обсуждения этого вопроса в соцсети X поделилось бельгийское председательство в Совете ЕС. Встреча дипломатов состоялась в понедельник.
"Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины", — гласит сообщение.
МИД России неоднократно напоминал Западу, что использование замороженных активов нарушает основополагающие принципы и нормы международного права. Конфискация прибыли от финансов тоже ударит по экономической стабильности ЕС, предупредили ранее в Италии.
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