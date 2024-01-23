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Бельгия отправит Украине сотни миллионов евро, заработанных на активах России

LL: Бельгия передаст Украине 611 млн евро из доходов, полученных от активов РФ

23 января, 15:37
Бельгия передаст Украине 611 млн евро из доходов, заработанных на активах РФ. Обложка © Shutterstock

Бельгия передаст Украине 611 млн евро из доходов, заработанных на активах РФ. Обложка © Shutterstock

Бельгийские власти отправят в качестве помощи Украине 611 миллионов евро, полученных благодаря замороженным российским активам. Об этом пишет La Libre, ссылаясь на министра обороны королевства Людивин Дедондер.

"По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идёт о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", — отмечается в материале.

Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации российских активов
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации российских активов

Напомним, после начала спецоперации страны Евросоюза и G7 заморозили российские валютные резервы на сумму почти в 300 миллиардов евро. Накануне стало известно, что ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов. О своём желании получить эти средства не раз говорил Владимир Зеленский, призывая европейских политиков поделиться награбленным.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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