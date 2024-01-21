Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации российских активов

На конец 2022 года объём прямых инвестиций в экономику России со стороны государств, входящих в ЕС, "Большую семёрку" (G7), а также Австралии и Швейцарии, составляет 288 миллиардов долларов, уточнили в агентстве. По словам начальника аналитического управления БКФ Максима Осадчего, эта сумма может стать больше из-за перевода средств на счета типа "С". При этом из указанной суммы на долю стран – членов ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов.