Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации российских активов
РИА "Новости": Запад рискует лишиться $288 млрд в случае конфискации резервов ЦБ
Запад может лишиться почти 300 миллиардов долларов, если Россия зеркально ответит на конфискацию резервов Центрального банка (ЦБ) РФ. Такую оценку сделало РИА "Новости" на основе национальных статистических данных стран.
На конец 2022 года объём прямых инвестиций в экономику России со стороны государств, входящих в ЕС, "Большую семёрку" (G7), а также Австралии и Швейцарии, составляет 288 миллиардов долларов, уточнили в агентстве. По словам начальника аналитического управления БКФ Максима Осадчего, эта сумма может стать больше из-за перевода средств на счета типа "С". При этом из указанной суммы на долю стран – членов ЕС приходится 223,3 миллиарда долларов.
Напомним, страны Запада заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. В МИД РФ уже обещали симметричный ответ на возможную конфискацию активов. При этом Украина настаивает на том, что эти средства должны быть переданы Западом Киеву.
Shutterstock