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6 января, 17:01

Зеленский призвал Запад ускориться с передачей российских активов Киеву

Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам по поводу замороженных российских активов. Он призвал ускорить проработку правовой основы для передачи данных средств киевскому режиму.

"Эта сумма достигает 300 миллиардов долларов. Мы надеемся на усилия стран "Большой семёрки" в передаче активов Украине", — заявил Зеленский в соцсети X (ранее Twitter).

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Напомним, что ещё в октябре Зеленский во время своего неанонсированного визита в штаб-квартиру НАТО, находящуюся в Брюсселе, поднимал эту тему. Он призвал собравшихся "найти ключик" к российским активам, чтобы передать их киевскому режиму. В Европе же сомневаются в законности идеи конфисковать российские активы. А по мнению нобелевского лауреата Роберта Джеймса Шиллера, конфискация американскими властями средств РФ станет катаклизмом для доллара.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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