Зеленский призвал "найти ключик", чтобы передать Киеву замороженные российские активы

Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с неанонсированным визитом, где сегодня пройдёт встреча в формате "Рамштайн". В рамках поездки в Бельгию он встретится с премьер-министром этой страны Александром де Кро. В разговоре с журналистами Зеленский выразил надежду, что они смогут обсудить не только поставки истребителей F-16, но и замороженные российские активы, которые нужны для восстановления Украины.

Зеленский вновь потребовал отдать Киеву замороженные российские активы. Видео © t.me / Пул №3

"У вас есть российские активы. Они нас разрушили, значит, мы можем взять эти деньги. Давайте найдём ключик к этим российским деньгам и потратим их на восстановление Украины. Это одна из главных тем, которую я бы хотел поднять на встрече с премьер-министром де Кро", — сказал Зеленский перед встречей с бельгийским премьером.

Ранее сегодня глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер объявила о передаче нескольких истребителей F-16 Украине с 2025 года. Кроме того, по её словам, бельгийские власти предложат обслуживать весь парк F-16, который получит Киев.