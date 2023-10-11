Бельгия тоже поставит Украине F-16, но не раньше 2025 года

Бельгия, начиная с 2025 года, поставит Украине несколько образцов истребителей F-16. Такую информацию подтвердила в среду глава Минобороны королевства Людивин Дедондер.

"На Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35", — цитирует слова министра радио RTL.