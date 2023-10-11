Бельгия тоже поставит Украине F-16, но не раньше 2025 года
Министр обороны Бельгии Дедондер подтвердила планы поставки ВСУ нескольких F-16
Бельгия, начиная с 2025 года, поставит Украине несколько образцов истребителей F-16. Такую информацию подтвердила в среду глава Минобороны королевства Людивин Дедондер.
"На Украину будет направлено несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания собственного нового потенциала F-35", — цитирует слова министра радио RTL.
Отметим, что ранее в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе прибыл Владимир Зеленский. Генсек Йенс Столтенберг принял его в преддверии встречи глав минобороны стран – членов альянса.
Напомним, решение о поставке Украине F-16 уже приняли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они станут лёгкой целью для российских ЗРК.
Master Sgt. Andy Dunaway / U.S. Air Force