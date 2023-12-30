В МИД обещали ЕС симметричный ответ на конфискацию замороженных активов России

В случае конфискации российских активов Западом Москва ответит симметрично. Об этом в опубликованном на сайте МИД РФ интервью рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Разумеется, допускаем, что мы будем вынуждены действовать симметрично, если российские активы или их часть всё же будут конфискованы. Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объём средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным", — сообщил он.

И в Брюсселе, и в Вашингтоне, очевидно, пытаются придумать правовые основания для изъятия российских средств. Так, в США, судя по сообщениям СМИ, создали формулу, согласно которой можно будет объявить себя пострадавшей от спецоперации России стороной и на этом основании конфисковать активы РФ, напомнил дипломат.

Если Запад в итоге придумает повод присвоить себе российские средства, то масштабы и дальнейшее их применение уже не будут иметь значения. Направят ли их на военную поддержку Украины или залатывание многочисленных дыр в бюджетах западных государств — неважно, ведь фактически это будет воровством российской собственности, подытожил Биричевский.