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29 декабря, 10:54

Песков подтвердил наличие списка западных активов, которые может конфисковать РФ

У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на аналогичные шаги западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, есть", — заявил представитель Кремля, комментируя предложение Штатов конфисковать замороженные российские активы.

По словам Пескова, соответствующее предложение США, поступившее в адрес рабочих групп стран "Большой семёрки", является незаконным. Он добавил, что Россия "заранее анализирует возможные ответные шаги".

Силуанов пообещал симметричный ответ на конфискацию замороженных активов в ЕС
Силуанов пообещал симметричный ответ на конфискацию замороженных активов в ЕС

Ранее Лайф писал, что Евросоюз, а также власти Италии, Франции и Германии сомневаются в законности идеи США конфисковать замороженные российские активы. Они заявили о необходимости тщательно оценить юридическую сторону вопроса, прежде чем принимать решение.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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