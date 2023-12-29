Песков подтвердил наличие списка западных активов, которые может конфисковать РФ
У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на аналогичные шаги западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, есть", — заявил представитель Кремля, комментируя предложение Штатов конфисковать замороженные российские активы.
По словам Пескова, соответствующее предложение США, поступившее в адрес рабочих групп стран "Большой семёрки", является незаконным. Он добавил, что Россия "заранее анализирует возможные ответные шаги".
Ранее Лайф писал, что Евросоюз, а также власти Италии, Франции и Германии сомневаются в законности идеи США конфисковать замороженные российские активы. Они заявили о необходимости тщательно оценить юридическую сторону вопроса, прежде чем принимать решение.
ТАСС / Сергей Бобылев