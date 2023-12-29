Песков подтвердил наличие списка западных активов, которые может конфисковать РФ

У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на аналогичные шаги западных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, есть", — заявил представитель Кремля, комментируя предложение Штатов конфисковать замороженные российские активы.

По словам Пескова, соответствующее предложение США, поступившее в адрес рабочих групп стран "Большой семёрки", является незаконным. Он добавил, что Россия "заранее анализирует возможные ответные шаги".