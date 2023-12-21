Силуанов пообещал симметричный ответ на конфискацию замороженных активов в ЕС
Российская Федерация может "симметрично" ответить на конфискацию её замороженных активов в Европе. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
"Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран", — сказал Силуанов.
По его словам, замороженные в России европейские активы могут быть аналогично использованы в случае, если будет принято соответствующее "решение недружественных партнёров".
Ранее Лайф писал, что в Генеральной прокуратуре ФРГ заявили о намерении изъять замороженные российские активы на сумму около 720 миллионов евро. Ожидается, что их часть может быть направлена в счёт пополнения государственного бюджета. Кроме того, стало известно, что США предлагают несколько способов передачи Украине замороженных российских активов, а ЕС впервые ввёл схему конфискации активов РФ в 12-м пакете санкций.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL