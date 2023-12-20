Германия задумала изъять замороженные российские активы на миллионы евро

В Генеральной прокуратуре ФРГ заявили о намерении изъять замороженные российские активы на сумму около 720 миллионов евро. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По информации издания, Генпрокуратура направила соответствующий запрос в суд Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что часть изъятых активов может быть направлена в счёт пополнения государственного бюджета.

Всего с начала СВО в Германии заморозили российские активы на сумму более пяти миллиардов евро.