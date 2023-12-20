Германия задумала изъять замороженные российские активы на миллионы евро
Der Spiegel: Генпрокуратура ФРГ хочет изъять российские активы на 720 млн евро
В Генеральной прокуратуре ФРГ заявили о намерении изъять замороженные российские активы на сумму около 720 миллионов евро. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
По информации издания, Генпрокуратура направила соответствующий запрос в суд Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что часть изъятых активов может быть направлена в счёт пополнения государственного бюджета.
Всего с начала СВО в Германии заморозили российские активы на сумму более пяти миллиардов евро.
Ранее Лайф писал, что американские чиновники предложили переводить замороженные российские активы Украине через Всемирный банк и ЕБРР. Они отметили, что конфискация российских активов была осуществлена в рамках контрмеры, разрешённой международным правом.
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