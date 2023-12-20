Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 09:13

Германия задумала изъять замороженные российские активы на миллионы евро

Der Spiegel: Генпрокуратура ФРГ хочет изъять российские активы на 720 млн евро

В Генеральной прокуратуре ФРГ заявили о намерении изъять замороженные российские активы на сумму около 720 миллионов евро. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По информации издания, Генпрокуратура направила соответствующий запрос в суд Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что часть изъятых активов может быть направлена в счёт пополнения государственного бюджета.

Всего с начала СВО в Германии заморозили российские активы на сумму более пяти миллиардов евро.

В МИД Японии заявили о готовности заморозить активы 43 российских организаций

В МИД Японии заявили о готовности заморозить активы 43 российских организаций

Ранее Лайф писал, что американские чиновники предложили переводить замороженные российские активы Украине через Всемирный банк и ЕБРР. Они отметили, что конфискация российских активов была осуществлена в рамках контрмеры, разрешённой международным правом.

Обложка ©

Flickr / Herman

Ян Поланин
  • Новости
  • Санкции против России
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров