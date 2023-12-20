Песков: Россия не изымает активы компаний недружественных стран, они продаются

РФ не изымает активы компаний из недружественных государств, так как при уходе с рынка они продаются или передаются. Такое заявление в среду, 20 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия [активов] нет. Те, кто уходит с рынка, активы или продают, или передают, — это всё зависит от переговоров", — отметил он в беседе с журналистами.