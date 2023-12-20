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20 декабря, 10:07

Песков: Россия не изымает активы компаний недружественных стран, они продаются

РФ не изымает активы компаний из недружественных государств, так как при уходе с рынка они продаются или передаются. Такое заявление в среду, 20 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия [активов] нет. Те, кто уходит с рынка, активы или продают, или передают, — это всё зависит от переговоров", — отметил он в беседе с журналистами.

США предлагают несколько способов передачи Украине замороженных российских активов, пишут СМИ

США предлагают несколько способов передачи Украине замороженных российских активов, пишут СМИ

Ранее Лайф писал, что Германия задумала изъять замороженные российские активы на 720 миллионов евро. Часть из них может быть направлена в счёт пополнения госбюджета. В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) в ФРГ заморозили российские активы на сумму свыше пяти миллиардов евро.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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