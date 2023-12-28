В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы
FT: В ЕС сомневаются в законности конфискации замороженных российских активов
Евросоюз, а также власти Италии, Франции и Германии сомневаются в законности идеи США конфисковать замороженные российские активы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решение", — указано в материале.
Указывается, что Штаты предложили рабочим группам стран "Большой семёрки" изучить способы конфискации 300 миллиардов долларов и при поддержке Великобритании, Японии и Канады призвали подготовить варианты этого к возможной встрече организации в конце февраля грядущего года.
Группы рассмотрят правовые вопросы, методы применения мер и то, как лучше направить средства Украине. К слову, как подчеркнули в ходе встречи стороны Евросоюза, Великобритании и Франции, этих денег будет недостаточно для покрытия потребностей Незалежной.
Кроме того, конфискация российских активов, считают страны, не должна происходить в ущерб оказанию иной поддержки Киеву в наступающем году. Пока никаких решений по данному вопросу принято не было.
Ранее США созвали срочные переговоры для обсуждения передачи замороженных российских активов Украине. Это произошло на фоне трудностей у Конгресса с выделением Незалежной новых средств и из-за опустошения собственных "карманов" Штатов.
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