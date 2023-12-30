Регион

Уведомления отключены

30 декабря, 09:04

МИД: Россия готова к диалогу с Западом о взаимном обмене замороженными активами

Российская Федерация готова к диалогу с Западом о взаимном обмене замороженными активами. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С", — заявил Биричевский РИА "Новости".

Однако, по его словам, сигналы по этой теме, которые поступают из Штатов и Евросоюза, трудно назвать оптимистичными.

В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы
В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы

Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил наличие списка западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на аналогичные шаги западных стран.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
  • Новости
  • МИД РФ
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров