МИД: Россия готова к диалогу с Западом о взаимном обмене замороженными активами

Российская Федерация готова к диалогу с Западом о взаимном обмене замороженными активами. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С", — заявил Биричевский РИА "Новости".

Однако, по его словам, сигналы по этой теме, которые поступают из Штатов и Евросоюза, трудно назвать оптимистичными.