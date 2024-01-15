СМИ назвали способ, как Киев может получить $300 млрд вместо российских активов

Киев хочет получить 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые он собирается обеспечить исками к России. Как сообщает Reuters, таким образом украинцы хотят обойти трудности, с которыми столкнулся Запад при попытке передать Незалежной замороженные российские активы.

По описанному агентством плану получить деньги Киев сможет в случае, если западные союзники согласятся покупать эти облигации. Однако бумаги смогут принести реальную прибыль, только если Москва согласится выплатить Незалежной репарации по итогам вооружённого конфликта. Отдельно отмечено, что держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные активы Центробанка России.

"Одна из проблем заключается в том, что облигации будут настолько рискованными, что инвесторы потребуют большой скидки. Таким образом, Киев не получит ничего похожего на 300 миллиардов долларов", — пишет агентство.