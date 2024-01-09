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9 января, 00:30

Минфин США: Вашингтон ещё не принял решение о конфискации российских активов

Американские власти всё ещё не приняли решение о возможной конфискации замороженных активов России из-за боязни потенциальных рисков. Соответствующее заявление сделали в Минфине США.

По словам главы ведомства Джанет Йеллен, такой шаг может оказать негативное влияние на роль доллара. Именно поэтому необходим предварительный анализ подводных камней и последующая минимизация всех угроз для американской валюты.

"Лидеры G7 попросили проработать эти опции и изучить суть вопроса, а также оценить существующие риски", — поделилась министр с Bloomberg.

В МИД обещали ЕС симметричный ответ на конфискацию замороженных активов России
В МИД обещали ЕС симметричный ответ на конфискацию замороженных активов России

А тем временем Владимир Зеленский продолжает подгонять "Большую семёрку", требуя как можно скорее конфисковать российские активы. По задумке политика, эти деньги должны быть переданы Киеву.

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U.S. Department of the Treasury

Илья Пушкарев
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