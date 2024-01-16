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16 января, 14:29

ЕС начал работу по реализации идей об использовании доходов от замороженных российских активов

Глава Минфина Бельгии: ЕС начал работу по использованию замороженных активов РФ

Евросоюз начал работу над способами использования доходов от замороженных активов России в пользу Украины. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

"Министры обсудили замороженные российские активы. Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твёрдое намерение быстро продвигаться в этом вопросе", — написал он в социальной сети X по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

Политик отметил, что на данный момент работа ведётся на техническом уровне. Участники намерены уже скоро достичь прогресса.

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Ранее Минфин США заявил, что Вашингтон пока не принял решение о конфискации российских активов. В ведомстве считают, что этот шаг несёт серьёзные риски для доллара и требует дополнительного анализа.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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