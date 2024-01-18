В МИД РФ пригрозили Западу ответными мерами на возможную конфискацию активов Рябков пообещал, что РФ даст зеркальный ответ в случае конфискации своих активов 18 января, 08:31 Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы. Обложка © Shutterstock

Россия обязательно зеркально ответит, если Запад решится конфисковать её активы. Об этом сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, не став анонсировать конкретные меры, на которые готова пойти российская сторона.

"Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до её реализации западной группой дело в практическом плане ещё не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", — уточнил он.

По его словам, у Москвы нет иллюзий насчёт того, что западные страны прислушаются к голосу разума и осознают контрпродуктивность конфискации зарубежных активов России.

Авторы Татьяна Миссуми