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В МИД РФ пригрозили Западу ответными мерами на возможную конфискацию активов

Рябков пообещал, что РФ даст зеркальный ответ в случае конфискации своих активов

18 января, 08:31
Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы. Обложка © Shutterstock

Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы. Обложка © Shutterstock

Россия обязательно зеркально ответит, если Запад решится конфисковать её активы. Об этом сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, не став анонсировать конкретные меры, на которые готова пойти российская сторона.

"Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до её реализации западной группой дело в практическом плане ещё не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдёт до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", — уточнил он.

По его словам, у Москвы нет иллюзий насчёт того, что западные страны прислушаются к голосу разума и осознают контрпродуктивность конфискации зарубежных активов России.

Moody's исключило возможность дефолта на Западе из-за конфискации активов России
Moody's исключило возможность дефолта на Западе из-за конфискации активов России

Напомним, страны Запада заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов евро после начала спецоперации. В МИД РФ уже обещали симметричный ответ на возможную конфискацию активов. При этом Украина настаивает на том, что эти средства должны быть переданы Западом Киеву.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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