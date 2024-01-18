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18 января, 00:15

Moody's исключило возможность дефолта на Западе из-за конфискации активов России

Изъятие замороженных российских активов, среди которых есть гособлигации западных стран, не обернётся для государств-эмитентов дефолтом, как предполагает ЦБ РФ. Такую возможность в беседе с Reuters исключил старший вице-президент рейтингового агентства Moody's Торстен Нестманн.

По данным издания, если держатель облигаций не получает положенные ему купонные выплаты, выпустившая ценные бумаги держава может столкнуться с дефолтом по внешним долговым обязательствам. На такой сценарий и рассчитывает Москва, подчеркнул собеседник.

"Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций. Таким образом, мы не будем рассматривать данный сценарий как дефолтный для этих стран", — опроверг описанный сценарий Нестманн.

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А тем временем Соединённые Штаты могут использовать замороженные активы РФ против одного из главных экономических конкурентов. Речь идёт о Европейском союзе, рассказывал Лайф ранее.

Обложка ©

Flickr / L'echiquier financier

Илья Пушкарев
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