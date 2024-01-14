Коварный план раскрыт: США обернут российские активы против Евросоюза

Американские власти могут использовать замороженные российские активы для борьбы с главным финансовым конкурентом — Европейским союзом. Коварный план Вашингтона раскрыл политолог Андрей Перла.

По мнению эксперта, если Соединённые Штаты конфискуют чужие финансы, экономике РФ будет нанесён серьёзный ущерб. Зеркально ответить американцам Москва вряд ли сможет, но вот союзников США в лице стран ЕС удар возмездия точно коснётся. Получив право на жёсткую реакцию, Москва отберёт у Европы всё, до чего сможет дотянуться. Происходящее лишь сыграет на руку Вашингтону, который приступит к реализации собственных проектов на новых рынках.

"На этом закончится и европейская экономика как мощная экономика, которая может быть конкурентом США и Китаю, и даже России. Потому что произойдёт отток средств из Европы", — подытожил обозреватель телеканала "Царьград".