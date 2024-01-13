Кукла на руке Запада: Политолог высмеял требования Зеленского изъять российские деньги

Требования Владимира Зеленского изъять все активы России и её граждан — это действия "марионетки, куклы, насаженной на руку Запада". Об этом заявил "Царьграду" политолог Юрий Кот.

По словам эксперта, хозяева украинского политика хотят украсть русские деньги под предлогом "благородных целей". Однако если экспроприация состоится, то тут же прилетит "ответка" от РФ, где начнут изымать западные активы. При этом поведение Зеленского вполне объяснимо: нужно заполнять инфопространство какими-то перемогами.

Политолог сомневается в том, что Запад действительно рискнёт забрать российские активы: слишком долго там выстраивали идентичность, основываясь на неприкосновенности частной собственности, пойти теперь на такой шаг — значит выбить "из-под себя стул, предварительно засунув голову в петлю". Хуже будет экспроприаторам, чем России, уверен Кот.