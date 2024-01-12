Зеленский вновь помечтал о замороженных российских активах, которые ЕС не спешит давать Киеву

Киев до сих пор не почувствовал ощутимого результата от использования замороженных Европейским союзом российских активов. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

По словам политика, всему виной нежелание Брюсселя закреплять передачу финансов Украине законодательными решениями. Всего Незалежная рассчитывает на получение 250–300 миллиардов евро, поделился мечтами он.

"Ощутимого результата от использования замороженных активов у Украины ещё не было", — посетовал Зеленский.