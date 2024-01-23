Евросоюз поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов

Представители министерств внутренних дел стран Евросоюза договорились о введении налогообложения доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

"Министры иностранных дел ЕС дали политическое одобрение налогу на непредвиденные доходы в понедельник, и, по словам людей, знакомых с этим вопросом, он будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе", — говорится в сообщении.