Евросоюз поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов
Bloomberg: В ЕС поддержали налогообложение доходов от российских активов
Представители министерств внутренних дел стран Евросоюза договорились о введении налогообложения доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
"Министры иностранных дел ЕС дали политическое одобрение налогу на непредвиденные доходы в понедельник, и, по словам людей, знакомых с этим вопросом, он будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе", — говорится в сообщении.
По информации издания, ссылающегося на информацию анонимных лиц, некоторые из стран, в группу которых вошла и Германия, выступили против конфискации замороженных активов РФ, так как это может привести к юридическим проблемам.
Ранее Лайф писал, что на днях ЕС достиг соглашения в вопросе использования доходов от замороженных активов России, которые пойдут на оказание помощи Незалежной. Сами активы были заморожены после начала СВО. На прошлой неделе страны ЕС начали разрабатывать способы использования доходов от них.
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