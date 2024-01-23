ЕС достиг соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов

Страны – члены Евросоюза достигли политического соглашения в вопросе использования доходов от замороженных за рубежом российских активов для помощи киевскому режиму. С таким заявлением в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов", — заявил дипломат.

Помимо этого, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также сообщил о своей уверенности в том, что работа в этом направлении будет завершена в скором времени. Боррель надеется, что планы Брюсселя удастся претворить в жизнь до следующего заседания Совета внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое состоится 19 февраля текущего года.