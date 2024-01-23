ЕС достиг соглашения об использовании доходов от замороженных российских активов
Боррель: Члены ЕС достигли соглашения по поводу замороженных активов России
Страны – члены Евросоюза достигли политического соглашения в вопросе использования доходов от замороженных за рубежом российских активов для помощи киевскому режиму. С таким заявлением в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов", — заявил дипломат.
Помимо этого, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также сообщил о своей уверенности в том, что работа в этом направлении будет завершена в скором времени. Боррель надеется, что планы Брюсселя удастся претворить в жизнь до следующего заседания Совета внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое состоится 19 февраля текущего года.
Напомним, страны Запада заморозили российские активы после начала спецоперации на Украине. На прошлой неделе министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз начал работу над способами использования доходов от замороженных активов России в пользу Украины. В МИД РФ уже обещали симметричный ответ на возможную конфискацию активов.
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