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27 января, 08:03

В Италии раскрыли, какая расплата ждёт ЕС за "ограбление" России

Глава ЦБ Италии Панетта: Конфискация прибыли от активов РФ навредит евро

Конфискация странами Евросоюза (ЕС) прибыли от российских активов снизит привлекательность евро. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта.

"Международные отношения — часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив", — указал Панетта в интервью газете Financial Times.

Евросоюз поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов
Евросоюз поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов

По его словам, китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты.

А ранее Лайф писал, что Евросоюз вряд ли будет конфисковывать замороженные активы России из-за боязни за евро. Многие инвесторы предпочтут избавиться от европейских активов, чтобы когда-то не лишиться их аналогичным образом.

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Киев похвастался гарантиями от США относительно конфискации российских активов
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Дарья Нарыкова
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