В Италии раскрыли, какая расплата ждёт ЕС за "ограбление" России

Конфискация странами Евросоюза (ЕС) прибыли от российских активов снизит привлекательность евро. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта.

"Международные отношения — часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив", — указал Панетта в интервью газете Financial Times.

По его словам, китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты.