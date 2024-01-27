В Италии раскрыли, какая расплата ждёт ЕС за "ограбление" России
Глава ЦБ Италии Панетта: Конфискация прибыли от активов РФ навредит евро
Конфискация странами Евросоюза (ЕС) прибыли от российских активов снизит привлекательность евро. Об этом заявил глава Банка Италии Фабио Панетта.
"Международные отношения — часть "повторяющейся игры": превращение валюты в оружие неизбежно снижает её привлекательность и способствует появлению альтернатив", — указал Панетта в интервью газете Financial Times.
По его словам, китайский юань уже обогнал евро в качестве мировой валюты.
А ранее Лайф писал, что Евросоюз вряд ли будет конфисковывать замороженные активы России из-за боязни за евро. Многие инвесторы предпочтут избавиться от европейских активов, чтобы когда-то не лишиться их аналогичным образом.
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