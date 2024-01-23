Евросоюз не будет конфисковывать активы РФ из-за боязни за евро

Страны ЕС откажутся от идеи конфисковать замороженные российские активы из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди членов блока. Такие данные со ссылкой на информированный источник озвучили в Reuters.

По данным агентства, Брюссель боится последствий изъятия чужих финансов. В частности, эта процедура может ударить по единой европейской валюте — евро. Кроме того, многие инвесторы предпочтут избавиться от европейских активов, чтобы когда-то не лишиться их аналогичным образом.