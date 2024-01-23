Евросоюз не будет конфисковывать активы РФ из-за боязни за евро
Reuters: Евросоюз вряд ли будет конфисковывать замороженные активы России
Страны ЕС откажутся от идеи конфисковать замороженные российские активы из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди членов блока. Такие данные со ссылкой на информированный источник озвучили в Reuters.
По данным агентства, Брюссель боится последствий изъятия чужих финансов. В частности, эта процедура может ударить по единой европейской валюте — евро. Кроме того, многие инвесторы предпочтут избавиться от европейских активов, чтобы когда-то не лишиться их аналогичным образом.
"Конфискации капитала российских активов не произойдёт. Согласия между государствами ЕС нет", — заявил источник, добавив, что вместо этого страны блока отправят Киеву лишь прибыль от замороженных финансов.
Ранее МИД России пригрозил Западу зеркальным ответом в случае конфискации активов. При таком сценарии США и их союзники рискуют разом лишиться 288 миллиардов долларов.
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