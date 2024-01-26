Киев похвастался гарантиями от США относительно конфискации российских активов

Власти Киева утверждают, что получили от США "все гарантии поддержки", в том числе по линии изъятия замороженных российских активов для помощи Украине. В частности, об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico.

Напомним, что накануне, 25 января, в Сенате США одобрили законопроект о перечислении российских активов Украине. В документе сказано, что изъятые финансы должны быть перечислены Киеву в качестве дополнительной помощи. При этом Соединённые Штаты не будут действовать в одиночку: проект требует аналогичных шагов и со стороны союзников Вашингтона в лице Евросоюза, Австралии и других стран, где были заморожены российские активы. Всего же страны Запада заморозили российские активы на сумму 300 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. В МИД РФ уже обещали симметричный ответ на возможную конфискацию активов.