В Сенате США одобрили законопроект о перечислении российских активов Украине

В Комитете по международным отношениям верхней палаты Конгресса США завершилось голосование по законопроекту, который предусматривает передачу Украине замороженных российских активов. Большинство сенаторов поддержали инициативу, тогда как против высказался лишь один из них.

В документе сказано, что изъятые финансы должны быть перечислены Киеву в качестве дополнительной помощи. При этом Соединённые Штаты не будут действовать в одиночку: проект требует аналогичных шагов и со стороны союзников Вашингтона в лице Евросоюза, Австралии и других стран, где были заморожены российские активы.

Теперь инициатива будет отправлена на рассмотрение в Сенат. Чтобы проект был утверждён, необходимо одобрение всех ста представителей штатов.