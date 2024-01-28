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28 января, 05:42

В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации недвижимости и активов России

МИД: Россия адекватно и эффективно ответит на конфискацию Западом своих активов

Москва адекватно и эффективно ответит на все попытки стран Запада конфисковать активы и недвижимость России. Об этом предупредили в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что такие односторонние принудительные меры нелегитимны.

"[Мы] неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств", — указали в министерстве РИА "Новости".

Во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали подобные меры вопиющим посягательством на суверенную недвижимость и "банальное, неприкрытое воровство" одними государствами собственности другого.

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Напомним, 25 января Сенат США одобрил законопроект о передаче российских активов Украине. Причём Вашингтон не собирается действовать в одиночку: документ требует принятия аналогичных мер Евросоюзом, Австралией и другими странами, заморозившими собственность РФ. Всего речь идёт об активах на сумму в 300 миллиардов евро.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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