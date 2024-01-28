В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации недвижимости и активов России

Москва адекватно и эффективно ответит на все попытки стран Запада конфисковать активы и недвижимость России. Об этом предупредили в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что такие односторонние принудительные меры нелегитимны.

"[Мы] неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств", — указали в министерстве РИА "Новости".

Во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали подобные меры вопиющим посягательством на суверенную недвижимость и "банальное, неприкрытое воровство" одними государствами собственности другого.