В МИД предупредили Запад о последствиях конфискации недвижимости и активов России
МИД: Россия адекватно и эффективно ответит на конфискацию Западом своих активов
Москва адекватно и эффективно ответит на все попытки стран Запада конфисковать активы и недвижимость России. Об этом предупредили в МИД РФ. В ведомстве напомнили, что такие односторонние принудительные меры нелегитимны.
"[Мы] неоднократно отмечали, что изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств", — указали в министерстве РИА "Новости".
Во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали подобные меры вопиющим посягательством на суверенную недвижимость и "банальное, неприкрытое воровство" одними государствами собственности другого.
Напомним, 25 января Сенат США одобрил законопроект о передаче российских активов Украине. Причём Вашингтон не собирается действовать в одиночку: документ требует принятия аналогичных мер Евросоюзом, Австралией и другими странами, заморозившими собственность РФ. Всего речь идёт об активах на сумму в 300 миллиардов евро.
ТАСС / Валерий Шарифулин