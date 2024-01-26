Справляются с санкциями: В Госдепе похвалили экономическое руководство РФ
В Госдепе оценили талант экономического руководства России
Экономическое руководство России успешно справляется с санкционным давлением Запада. Об этом заявил на конференции в Вашингтоне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Российское экономическое руководство очень талантливо", — констатировал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон. А в ООН сообщили о росте экономики России в 2023 году на 2,7%.
Freepik / Fabrikasimf