Регион

Уведомления отключены

11 января, 06:03
3785

Путин: РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон

Путин: РФ стала первой экономикой Европы, но есть над чем работать

Российская экономика по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон. Об этом на встрече с предпринимателями в Хабаровске заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России проводит встречу с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. Видео © LIFE

"Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объёму экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один", — сказал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что речь идёт именно о покупательной способности, тогда как над подушевым показателем ещё нужно поработать.

Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию
Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию

Напомним, сегодня президент России посещает Хабаровск, где не был с конца 2013 года. Глава государства уже ознакомился с мастер-планами развития дальневосточных городов. Также у него запланированы встреча с хабаровским губернатором Михаилом Дегтярёвым и посещение местной мультипликационной студии.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров