Путин: РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон

Российская экономика по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон. Об этом на встрече с предпринимателями в Хабаровске заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России проводит встречу с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. Видео © LIFE

"Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объёму экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один", — сказал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что речь идёт именно о покупательной способности, тогда как над подушевым показателем ещё нужно поработать.