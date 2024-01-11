Путин: РФ стала первой экономикой Европы, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон
Путин: РФ стала первой экономикой Европы, но есть над чем работать
Российская экономика по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на то что страну "душат" со всех сторон. Об этом на встрече с предпринимателями в Хабаровске заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России проводит встречу с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. Видео © LIFE
"Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объёму экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один", — сказал российский лидер.
При этом глава государства отметил, что речь идёт именно о покупательной способности, тогда как над подушевым показателем ещё нужно поработать.
Напомним, сегодня президент России посещает Хабаровск, где не был с конца 2013 года. Глава государства уже ознакомился с мастер-планами развития дальневосточных городов. Также у него запланированы встреча с хабаровским губернатором Михаилом Дегтярёвым и посещение местной мультипликационной студии.
LIFE / Павел Баранов