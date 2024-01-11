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11 января, 05:22

Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска

Президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Несколько дней назад кабмин утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития ряда дальневосточных городов до 2030 года. Предполагается, что в этих городах будет обновлён жилищный фонд, появятся новые социальные объекты и курортные зоны. Также там обновят транспорт и благоустроят территории.

В частности, в Хабаровске, например, планируется открыть Дальневосточный художественный музей, благоустроить многие улицы и обновить местную набережную.

Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию
Песков: После визита на Чукотку можно сказать, что Путин видел всю Россию

В Хабаровск президент России прилетел с Чукотки. В последний раз город он посещал в конце 2013 года. Сегодня Путин планирует провести предметную беседу с местным бизнесом, ознакомиться с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, а также осмотреть местную мультипликационную студию и пообщаться с губернатором края Михаилом Дегтярёвым.

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Telegram / ЗАРУБИН

Максим Плетнёв
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