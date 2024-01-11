Президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Несколько дней назад кабмин утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития ряда дальневосточных городов до 2030 года. Предполагается, что в этих городах будет обновлён жилищный фонд, появятся новые социальные объекты и курортные зоны. Также там обновят транспорт и благоустроят территории.

В частности, в Хабаровске, например, планируется открыть Дальневосточный художественный музей, благоустроить многие улицы и обновить местную набережную.