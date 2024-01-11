Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска
Президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Президент России Владимир Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Несколько дней назад кабмин утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития ряда дальневосточных городов до 2030 года. Предполагается, что в этих городах будет обновлён жилищный фонд, появятся новые социальные объекты и курортные зоны. Также там обновят транспорт и благоустроят территории.
В частности, в Хабаровске, например, планируется открыть Дальневосточный художественный музей, благоустроить многие улицы и обновить местную набережную.
В Хабаровск президент России прилетел с Чукотки. В последний раз город он посещал в конце 2013 года. Сегодня Путин планирует провести предметную беседу с местным бизнесом, ознакомиться с презентацией комплексных планов развития дальневосточных городов, а также осмотреть местную мультипликационную студию и пообщаться с губернатором края Михаилом Дегтярёвым.
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