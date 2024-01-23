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23 января, 09:50

Песков: Кабмин успешно обеспечивает стабильность темпов развития экономики РФ

Правительство России успешно обеспечивает стабильность темпов экономического развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удаётся правительству хорошо", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что в целом микро- и макроэкономическая стабильность в России обеспечена, что является хорошим фундаментом, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития. Что, впрочем, российская экономика и делает, отметил пресс-секретарь главы государства.

Кабмин РФ хочет продлить обязательную продажу валютной выручки до конца года
Кабмин РФ хочет продлить обязательную продажу валютной выручки до конца года

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил о способности России обогнать экономику Японии. По словам главы ведомства, это может занять три-четыре года.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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