Песков: Кабмин успешно обеспечивает стабильность темпов развития экономики РФ
Правительство России успешно обеспечивает стабильность темпов экономического развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удаётся правительству хорошо", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков добавил, что в целом микро- и макроэкономическая стабильность в России обеспечена, что является хорошим фундаментом, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития. Что, впрочем, российская экономика и делает, отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил о способности России обогнать экономику Японии. По словам главы ведомства, это может занять три-четыре года.
LIFE / Павел Баранов