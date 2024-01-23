Песков: Кабмин успешно обеспечивает стабильность темпов развития экономики РФ

Правительство России успешно обеспечивает стабильность темпов экономического развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удаётся правительству хорошо", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков добавил, что в целом микро- и макроэкономическая стабильность в России обеспечена, что является хорошим фундаментом, от которого можно отталкиваться и поддерживать темпы развития. Что, впрочем, российская экономика и делает, отметил пресс-секретарь главы государства.