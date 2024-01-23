Кабмин РФ хочет продлить обязательную продажу валютной выручки до конца года 23 января, 07:43 Кабмин поддерживает продление обязательной продажи валютной выручки до конца года. Обложка © Shutterstock

Российское правительство согласно продлить действие мер по обязательной продаже валютной выручки, которые касаются исключительно крупнейших экспортёров, до конца 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Введённые меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортёры соблюдают требования указа президента", — пояснил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Он добавил, что нововведение помогло в борьбе с дефицитом валюты, которая была нужна импортёрам для поддержания поставок товаров в Россию. Чиновник отметил, что сейчас уже идёт подготовка предложений о возможности продления срока действия мер.

Напомним, в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже некоторыми экспортёрами валютной выручки. Организации должны зачислять на свои банковские счета заработанную иностранную валюту, а затем продавать её на внутреннем рынке. Указ действует до 11 апреля 2024 года.

Авторы Татьяна Миссуми