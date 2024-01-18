Не выгодно для правительства: Экономист сделала прогноз о судьбе рубля в 2024 году

В 2024 году рубль вряд ли существенно укрепится по отношению к доллару. Прежде всего в этом не заинтересовано правительство страны, считает кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

"Сейчас о величине доходов от экспорта мы можем судить только по косвенным признакам, и их анализ позволяет предположить, что они сократились. Умноженные на сильный рубль, они способны в значительной мере отрицательно влиять на бюджет. Так что могу предположить, что, выбирая между контролем уровня инфляции и наполняемостью бюджета, выбор будет сделан в пользу второго", — рассказала эксперт аналитического центра университета "Синергия" "Тульской службе новостей".

Укрепление рубля возможно при высокой ставке рефинансирования — эксперт привела в пример 2022 и 2023 годы. Но ценой станет здоровье экономики страны, в частности малого бизнеса. На курс доллара также способны повлиять манипуляции Центробанка с валютой из Фонда национального благосостояния РФ — экономист назвала этот способ проверенным и относительно легко реализуемым, однако отметила, что объёмы продажи невелики для существенной коррекции. Ну и, наконец, укрепить рубль может ограничение импорта товаров, но значительный приток параллельного импорта, который из-за проблем с доставкой заметно дороже обычного, вносит свои коррективы.