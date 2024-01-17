Россияне в декабре купили валюту на рекордные 179 млрд рублей

Россияне в декабре 2023 года купили валюту на рекордные 179 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Там отметили, что практически весь объём покупок пришёлся на евро и доллары.

"Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортёров", — говорится в отчёте регулятора.

Отмечается, что за декабрь СЗКО продали валюту на Московской бирже на 588,2 млрд рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце.