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17 января, 15:48

Россияне в декабре купили валюту на рекордные 179 млрд рублей

ЦБ: Россияне в декабре купили максимальный в 2023 году объём валюты

Россияне в декабре 2023 года купили валюту на рекордные 179 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Там отметили, что практически весь объём покупок пришёлся на евро и доллары.

"Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортёров", — говорится в отчёте регулятора.

Отмечается, что за декабрь СЗКО продали валюту на Московской бирже на 588,2 млрд рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем месяце.

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А ранее Лайф рассказывал, что долги россиян перед банками в иностранной валюте за 11 месяцев 2023 года сократились на 12% и составили 47,4 миллиарда рублей, обновив исторический минимум. Статистику начали вести в 2015 году, и за это время объём валютных кредитов никогда не опускался ниже 50 миллиардов. В пресс-службе Банка России объяснили, что нынешнее сокращение связано с погашением старых долгов и лишь точечной выдачей новых займов.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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